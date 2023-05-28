شكرا لقرائتكم خبر عن "الحج والعمرة": تدريب 22 ألف شخص استعداداً لموسم حج 1444هـ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت أمانة العاصمة المقدسة استعداداتها لموسم حج 1444هـ من أوقات مبكرة، وذلك بوضع خططها وبرامج عملها الكفيلة بتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، وفق "الحج والعمرة" السعودية.

وأوضح المتحدث الرسمى لأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتونى أن الأمانة حشدت كافة طاقاتها البشرية والآلية، مدعومة بفرق مساندة من بعض القطاعات والبلديات والأمن العام والمجاهدين والكشافة، إضافة إلى عدد من المراقبين الصحيين المؤقتين، مع تجهيز أسطول كبير من المعدات والآليات، وتسخير كافة الإمكانيات اللازمة، استعداداً لتقديم أعلى مستويات فى الخدمات البلدية لحجاج بيت الله الحرام.

وأضاف أن الأمانة قامت بتجهيز بلدياتها الفرعية والبالغ عددها 13 بلدية وثلاث بلديات تابعة، إضافة إلى (28) مركز خدمات بالمشاعر المقدسة وهي موزعة توزيعاً جغرافياً بحيث تغطي كامل منطقة المشاعر، وتم تزويدها بكل ما تحتاجه من الأجهزة والآليات والقوى البشرية، وتم تجنيد (22.000) شخص لتنفيذ الخطة التى تشمل جميع المجالات، حيث بلغ عدد منسوبي أمانة العاصمة المقدسة (3159) فرداً، إلى جانب (3600) فرد من منسوبى مقاولى التشغيل والصيانة والإنارة ونظافة المرافق ووحدات الذبح و(500) فرد مراقبين صحيين ومراقبين مؤقتين، منوهاً على الصعيد ذاته بأن منسوبي مقاول النظافة يبلغ عددهم أكثر من (14.000) فرد موزعين بين مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، و(300) فرد مساندين من الكشافة.

ولفت المتحدث الرسمى إلى أن فى مجال النظافة تم تجهيز أحدث المعدات مثل الضواغط والمكانس الآلية والقلابات والبوبكات وغيرها، وسيكون العمل على مدار 24 ساعة في المناطق المزدحمة، وذلك بنظام الورديات المتداخلة، بالإضافة إلى تخصيص فرق مركزية لمواجهة أي حـــالات طوارئ كالأمطار أو الحرائق لا سمح الله أو لدعم أي منطقة في حالة الحاجة، كما يتم استخدام عدد من الصناديق الكهربائية الضاغطة للنفايات، والصناديق التي تعمل بالطاقة الشمسية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه تم دعم المشاعر المقدسة بمراقبين ومشرفين في تلك الفترة، إلى جانب دعمها بالمعدات اللازمة مثل الشفاطات والمكانس الآلية لتجميع النفايات من الجسر والبوبكات والقلابات والشيولات وغيرها، وسيتم العمل على مدار 24 ساعة في أيام الذروة وفترة تواجد الحجاج.

و تم تجهيز عدد (110) من المخازن الأرضية للنفايات للتخزين المؤقت النفايات بعد كبسها بمشعر منى، لمواجهة صعوبة حركة المعدات والاستفادة من الصناديق الضاغطة البالغ عددها (1070) صندوقاً, و(9) تريلات كبيرة ضاغطة و(4) محطات انتقالية ، وحوالي (40,000) حاوية بسعة 240 لتراً.