رئيس الوزراء العراقى يؤكد استعداد بلاده للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة

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القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، اهتمام حكومة بلاده واستمرار توجّهها نحو الاستثمار في الطاقة المتجددة ومجالاتها نظرا لأهميتها في منظومة الطاقة الحالية والمستقبلية من أجل مواجهة التحديات المناخية، مشيرًا إلى استعداد العراق للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة والاستفادة من خبراتها الكبيرة بالإضافة إلى تطوير البرامج العاملة.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن السوداني استقبل وفد الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا) برئاسة مدير البرنامج الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الوكالة زهير حامدي، حيث أشار السوداني إلى أن الحكومة العراقية لن تدخر جهدا في عملية صياغة السياسات والتشريعات المطلوبة لتسريع عملية الانتقال نحو الطاقة المتجددة، خصوصا مع توفر قدرات وإمكانيات كبيرة ومتاحة في هذا المجال.

وأكد رئيس الوزراء العراقي أن حكومة بلاده وضعت مكافحة التصحر والتغيرات المناخية والاتجاه نحو الطاقة المتجددة على رأس أولويات برنامجها الوزاري في مجال الطاقة، وهو يمثل أساسًا من أساسيات منهجها الإصلاحي الشامل لجميع القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى أن هذا القطاع يمثل ركيزة مهمة لمعالجة الآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية للتغيرات المناخية من خلال ما يطرحه من حلول وفرص واعدة.

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