شكرا لقرائتكم خبر عن سانا: الدفاعات السورية تتصدى لأجسام معادية فوق دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت الوكالة السورية للأنباء "سانا" بسماع دوي انفجارات في محيط دمشق، مشيرة إلى أن الأصوات التي سمعت في محيط العاصمة كانت جراء "تصدي دفاعاتنا الجوية لأهداف معادية".

وقالت مصادر لـ سانا: تم تفعيل الدفاعات الجوية بمجرد محاولة أجسام معادية اختراق السماء السورية

ووفقا لمصادر أمنية لوكالة "سبوتنيك"، "يتصدى سلاح الدفاع الجوي السوري، لعدوان إسرائيلي على محيط العاصمة دمشق، حيث أطلقت طائرات إسرائيلية عددا من الصواريخ باتجاه أحد المواقع".

وأضافت المصادر: "نفذت الطائرات المعادية عدوانها من فوق أراضي الجولان السوري المحتل".