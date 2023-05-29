شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الانتخابات الموريتانية يعلن نتائج الجولة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الده ولد عبد الجليل رئيس اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات مساء الأحد نتائج الجولة الثانية من الانتخابات التي تم تنظيمها أمسلاستكمال تشكيلة البرلمان الذي يبلغ عدد أعضائه 176 نائبا.

وأوضح أن الجولة الأولى أسفرت عن حسم 140 مقعدا فيما احتكمت الـ 36 مقعدا الباقية إلى الجولة الثانية، والتي شارك فيها 412264 ناخبا موزعين على 1087 مكتبا، وخاض المنافسة 13 حزبا في 22 دائرة انتخابية.

وأظهرت النتائج فوز حزب الانصاف الموريتاني الحاكم ب107 مقاعد، وتوزعت المقاعد بين أربعة عشر حزبا من أبرزها حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم بزعامة وزيرة الخارجية السابقة نهى بنت مكناس وحزب تواصل المعارض.

كما أظهرت النتائج دخول خمسة عشر حزبا سياسيا قبة البرلمان وغياب عشرة أحزاب موريتانية شاركت في الانتخابات البرلمانية.

ولأول مرة خرج الحزب الجمهوري من البرلمان شأنه في ذلك شان حزب تكتل القوى الديمقراطية الذي يتزعمه أحمد ولد داداه المعارض التاريخي وشقيق أول رئيس لموريتانيا كما يغيب حزب اليسار الرئيسي اتحاد قوى التقدم بزعامة محمد ولد مولود ويغيب حزب التحالف الشعبي التقدمي بزعامة رئيس البرلمان الأسبق مسعود ولد بلخير وهو الحزب الذي يضم قيادات تاريخية للتيار الناصري الموريتاني كما يغيب حزب الرفاه الناصري وحزب الرباط المحسوب على الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز واحزاب الحراك والوحدة والبناء والوسط.

وتواجه هذه الأحزاب العشرة ولأول مرة سيف الحل وفقا لنص القانون، والذي ينص على حل الأحزاب السياسية التي لا تشارك في استحقاقين انتخابين متواليين، أو التي تفشل في الحصول على نسبة 1%.