شكرا لقرائتكم خبر عن مباحثات جزائرية سعودية حول فرص إقامة مشاريع استثمارية مشتركة في مجال الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، مع وفد سعودي، فرص إقامة مشاريع استثمارية، وذلك في إطار القانون الجزائري الجديد للمحروقات الذي يوفر العديد من المزايا والتسهيلات للمستثمرين.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الطاقة والمناجم الجزائري، الأحد، لوفد عن المجمع السعودي للطاقة "دلتا"، والذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وبحسب بيان وزارة الطاقة الجزائرية، بحث الطرفان فرص الأعمال والاستثمار بين مجمع "سوناطراك" الجزائري للطاقة المملوك للدولة ونظيره السعودي "دلتا" في مجال المحروقات من المنبع إلى المصب من خلال إقامة مشاريع استثمارية للجانبين.

وأشاد الجانبان بالعلاقات التاريخية والأخوية القائمة بين الجزائر والمملكة العربية السعودية، ولاسيما في قطاع الطاقة والمناجم.

كما شدد وزير الطاقة الجزائري على أهمية التعاون والشراكة التي تربط بين الشركات الجزائرية والسعودية، واستعرض فرص الاستثمار والشراكة التي يوفرها قطاعه خاصة في مجال التنقيب عن المحروقات وتطويرها واستغلالها؛ ولاسيما في إطار القانون الجديد للمحروقات الذي يقدم العديد من المزايا والتسهيلات للمستثمرين.

وأشار عرقاب إلى إمكانيات التعاون وفرص الاستثمار الكبيرة في مجال البتروكيماويات وجميع الصناعات التحويلية البترولية والغازية، وكذلك في مجال الطاقات المتجددة وتطوير الهيدروجين.

من جانبه، أعرب الوفد السعودي عن اهتمامه "الكبير" بالاستثمار في الجزائر وتحديد مشاريع ملموسة خاصة في مجال المحروقات، ولاسيما في ظل وجود "مناخ استثماري ملائم والثقة التي تتميز بها العلاقات التي تربط البلدين".