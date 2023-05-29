شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان الجزائري يشارك في مراسم تنصيب رئيس نيجيريا المنتخب "بولا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل رئيس المجلس الشعبي الجزائري (الغرفة الأولى من البرلمان) إبراهيم بوغالي، إلى العاصمة النيجيرية أبوجا، للمشاركة في مراسم تنصيب رئيس جمهورية نيجيريا المنتخب أسيواجو بولا أحمد تينوبو.

وبحسب بيان المجلس الشعبي، قام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بتفويض بوغالي لتمثيله في مراسم هذا التنصيب.

وستتم مراسم تنصيب رئيس جمهورية نيجيريا، الإثنين، بساحة إيغل سكوار في أبوجا، بحضور العديد من رؤساء الدول والحكومات وممثلين عنهم.