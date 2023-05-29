طقس الخليج.. ممطر بالسعودية وحار في الإمارات والكويت والبحرين

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم من خلال النشرات الجوية فى السطور التالية.

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في السعودية، إنه "بمشيئة الله تعالى يتوقع استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك تمتد الى مناطق تبوك، حائل، الجوف والحدود الشمالية. كما تكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، القصيم والاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن). في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك، الجوف والمدينة المنورة."

الرياح السطحية: جنوبية شرقية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والاوسط بسرعة 20-40 كم/ساعة وجنوبية غربية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 25-50 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من متر إلى متر ين على الجزء الجنوبي والاوسط ومن متر ونصف الى مترين ونصف على الجزء الشمالي.

حالة البحر: خفيف الى متوسط الموج على الجزء الجنوبي والاوسط ومتوسط الموج الى مائج على الجزء الشمالي

طقس الإمارات