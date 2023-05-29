شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. ممطر بالسعودية وحار في الإمارات والكويت والبحرين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم من خلال النشرات الجوية فى السطور التالية.
طقس السعودية
قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في السعودية، إنه "بمشيئة الله تعالى يتوقع استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك تمتد الى مناطق تبوك، حائل، الجوف والحدود الشمالية. كما تكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، القصيم والاجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن). في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية الافقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك، الجوف والمدينة المنورة."
الرياح السطحية: جنوبية شرقية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والاوسط بسرعة 20-40 كم/ساعة وجنوبية غربية الى شمالية غربية على الجزء الشمالي بسرعة 25-50 كم/ساعة.
ارتفاع الموج: من متر إلى متر ين على الجزء الجنوبي والاوسط ومن متر ونصف الى مترين ونصف على الجزء الشمالي.
حالة البحر: خفيف الى متوسط الموج على الجزء الجنوبي والاوسط ومتوسط الموج الى مائج على الجزء الشمالي
طقس الإمارات
توقع المركز الوطني للأرصاد الإماراتي، أن يكون الطقس اليوم صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.
حركة الرياح جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 22:05 والمد الثاني عند الساعة 08:24 والجزر الأول عند الساعة 14:07 والجزر الثاني عند الساعة 03:38.
وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 17:37 والمد الثاني عند الساعة 06:36 والجزر الأول عند الساعة 10:21.
قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم حار وغائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 08 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة أحيانا و فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .
وخلال الليل يكون مائل للحرارة و تتكاثر السحب تدريجيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 35 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة . درجة الحرارة الصغرى: 28 °ﻡ
أشارت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من وزارة المواصلات والاتصالات في البحرين، إلى أن طقس اليوم الإثنين، حسن ليلا ويكون حار خلال النهار .
الرياح شمالية غربية بوجه عام من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحياناً خلال النهار .
ارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب السواحل، ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر .
درجة الحرارة العظمى 41 م درجة الحرارة الصغرى 28 م
الرطوبة النسبية العظمى 75 % الرطوبة النسبية الصغرى 15 %
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