شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد أسير محرر أصيب خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلى لمدينة جنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استُشهد أسير فلسطينى مُحرر، اليوم الاثنين، متأثرًا بجروح أصيب بها خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلى لمدينة جنين فجر اليوم.

وقالت مصادر طبية فلسطينية إن الأسير أشرف محمد أمين إبراهيم (38 عامًا)، ارتقى مُتأثرا بجروح أصيب بها خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام مدينة جنين، شمال الضفة الغربية. يذكر أن ثمانية مواطنين أصيبوا بالرصاص الحي، واعتُقل ستة آخرون، خلال اقتحام قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة جنين.

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