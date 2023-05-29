شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الأردنية: فقدان طفل جراء السيول فى الزرقاء وجارى تمشيط المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مديرية الأمن العام في الأردن، الاثنين، ورد بلاغ إلى غرفة عمليات شرطة الزرقاء بفقدان طفل جراء السيول في منطقة السخنة، مشيرة إلى تحرك كوادر الدفاع المدني وكافة المجموعات الأمنية بالموقع وجاري تمشيط المنطقة من قبل كوادر الدفاع المدني بحثا عن الطفل.

إلى ذلك، قال مدير إدارة الأرصاد الجوية بالوكالة الأردنية عبد المنعم القرالة، الاثنين، إن حالات عدم الاستقرار الجوي خاصة القوية، عادة ما يتشكل معها هطول غزير وعواصف رعدية قوية، حيث تشهد العواصف الرعدية زخات من الهطولات المطرية.

وأضاف عن أسباب حدوث زخات البرد بأحجام كبيرة والتي تسببت بتكسير بعض زجاج المركبات في شوارع العاصمة عمّان، أن الفروقات الحرارية في طبقات الجو العليا والسطحية والرطوبة واشتداد حالة عدم الاستقرار، هي أسباب لما شهدته المملكة، محذرا من احتمالية تكرار هذه الحالة اليوم.

ولفت إلى أن حجم الهطولات المطرية، الأحد، في لواء البترا خلال 15 دقيقة بلغ 18 مليمترا، مؤكدا أن حالات عدم الاستقرار تكون مختلفة عن المنخفضات، حيث تكون الهطولات كبيرة والغيوم التي ترافق هذه الحالات هي من أعنف الغيوم.

وأوضح القرالة أن التحذيرات من السيول لا تزال مستمرة اليوم، في مناطق مختلفة من الأردن، تحديدًا المناطق الجنوبية والشرقية حيث يتوقع هطول أمطار غزيرة في أماكن مختلفة من المملكة، تؤدي إلى تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة، متوقعا حدوث عواصف رعدية وتساقط زخات من البرد، إضافة إلى رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تثير الغبار في مناطق البادية التي لم تشهد هطولات مطرية.

ودعا المواطنين إلى الابتعاد عن مجاري السيول وعدم المجازفة بقطع مجاري السيول وأماكن تجمع الأمطار بالمركبات حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم، إضافة إلى حماية أنفسهم من حبات البرد، التي قد تكون شديدة في بعض المناطق، ولا سيما الجنوبية والشرقية من المملكة.