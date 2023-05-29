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القوات المسلحة السودانية تنفى صدور قرار بإلغاء اتفاق جوبا للسلام

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت القوات المسلحة السودانية، أن ما تم نشره من نسخ مزورة لقرار مفبرك باسم رئيس مجلس السيادة السودانى تدعى فيه بإلغاء اتفاق جوبا للسلام، ليس له أساس من الصحة.

وأكدت القوات المسلحة السودانية، في بيان اليوم الاثنين، وفقا لوكالة الأنباء السودانية، أن تلك محاولات بائسة لإعلام قوات الدعم السريع لتضليل الرأي العام. 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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