شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة السودانية تنفى صدور قرار بإلغاء اتفاق جوبا للسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت القوات المسلحة السودانية، أن ما تم نشره من نسخ مزورة لقرار مفبرك باسم رئيس مجلس السيادة السودانى تدعى فيه بإلغاء اتفاق جوبا للسلام، ليس له أساس من الصحة.

وأكدت القوات المسلحة السودانية، في بيان اليوم الاثنين، وفقا لوكالة الأنباء السودانية، أن تلك محاولات بائسة لإعلام قوات الدعم السريع لتضليل الرأي العام.

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