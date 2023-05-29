شكرا لقرائتكم خبر عن رائد فضاء سعودى يشرح كيفية تحديد قبلة الصلاة فى "الفضاء".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر رائد الفضاء السعودي، علي القرني، مقطع فيديو قصير شرح خلاله كيفية تحديد القبلة والصلاة والوضوء، خارج كوكب الأرض.

وحسب موقع الحرة، قال القرني: "هنا (محطة الفضاء الدولية) نطفو بشكل مستمر، ويمكن تحديد اتجاه القبلة عن طريق تثبيت أقدامنا باستخدام أحد الأجهزة المعدة لذلك".

وبعد تثبيت القدمين يستطيع الشخص الصلاة باتجاه كوكب الأرض، وفقا لحديثه في مقطع الفيديو.

وأشار رائد الفضاء السعودي إلى أن السجود "صعب جدا"، ويستعيض عن ذلك بالانحناء قدر الإمكان.

وشرح كيفية الوضوء في الفضاء، وذلك بترطيب "منشفة بعبوة مياه"، واستخدامها للمسح على أعضاء الجسم.

وفي 22 مايو، وصل رائدا الفضاء السعوديان ريانة برناوي، وعلي القرني، إلى محطة الفضاء الدولية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

ومن المتوقع أن يقضي طاقم المهمة 10 أيام على متن محطة الفضاء الدولية.