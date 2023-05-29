شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الصومال: انتخاب رئيس الجمهورية ونائبه لا يعنى الانتقال من النظام الفيدرالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء الصومالى حمزة عبدى برى، أن انتخاب رئيس الجمهورية ونائبه لا يعنى الانتقال من النظام الفيدرالى.. داعياً السياسيين إلى التخفيف من القلق والشكوك المتعلقة بهذا الشأن، حيث إن الهدف هو إعادة السلطة إلى الشعب.

وقال رئيس وزراء الصومال - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية - إن المجلس الاستشاري الصومالي اتخذ قرارات مصيرية خلال اجتماعاته الأخيرة بالعاصمة مقديشيو، من بينها تحديد الصلاحيات الدولية، والهيكل الأمني، والنظام القضائي والمالي.

وأشار إلى أن العاصمة مقديشيو تخطو نحو طريق التنمية وإعادة الإعمار، بعد تغلبها على العقبات التي مرت بها من الصراعات والنزوح والدمار.

يذكر أن المجلس الاستشاري الصومالي قد ناقش، أمس، عدة ملفات مهمة، ومنها: الاتفاق على تبني نظام الرئيس ونائب الرئيس بدلا من نظام رئيس البلاد ورئيس الوزراء المعمول به الآن، على أن يتم انتخاب الرئيس ونائبه من قبل الشعب في اقتراع واحد.