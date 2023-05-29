شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القيادة اليمني يشيد بدور مجلس التعاون الخليجي في دعم بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، اليوم الاثنين، بدور مجلس التعاون لدول الخليج العربية على مدى عقود في العمل المخلص على دعم القضايا العادلة لشعوب المنطقة وفي المقدمة منها القضية اليمنية، وكذلك بدعم المجلس لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية وكافة جهود إحلال السلام والاستقرار في البلاد بموجب مرجعيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرارات الدولية ذات الصلة وخصوصا القرار 2216.



جاء ذلك خلال لقائه، اليوم الاثنين، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، حيث هنأه العليمي بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتأسيس المجلس كواحد من أنجح المنظمات الإقليمية العربية وأكثرها فاعلية في خدمة ونماء شعوب ودول الخليج، معربا عن تقديره البالغ لمواقف المجلس إلى جانب اليمن وشعبه في مختلف الظروف والمراحل، ذكل حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت).



وأكد العليمي خصوصية العلاقات اليمنية - الخليجية، والمصالح المشتركة للشعب اليمني وشعوب دول الخليج العربية، والدفع بها إلى آفاق أرحب على كافة الأصعدة.



من جانبه، أكد البديوي دعم المجلس للإصلاحات الاقتصادية والخدمية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية في المحافظات المحررة، مشيرًا إلى أهمية حشد كافة القدرات لتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني، مشيدًا بمواقف مجلس القيادة الرئاسي والحكومة إزاء المساعي الإقليمية والدولية لتجديد الهدنة في اليمن، وإحياء العملية السياسية المستندة إلى مرجعيات الحل الشامل المتفق عليها وطنيًا وإقليميًا ودوليًا.