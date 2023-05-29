شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تؤكد تمسكها بالعلاقات مع الدول الأوروبية في إطار المصلحة المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس التونسي قيس سعيد، تمسّك بلاده بعلاقاتها الاستراتيجية مع الدول الأوروبية ومع الاتحاد الأوروبي في إطار المصلحة المشتركة، مشدّدا على سيادة الدولة التونسية وضرورة التعامل بكل حزم وقوة مع أي خروج عن النص.



جاء ذلك خلال لقاء الرئيس التونسي قيس سعيّد، بقصر قرطاج، اليوم الاثنين مع وزير الشؤون الخارجية و الهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار.



وعلى صعيد آخر أشار الرئيس التونسي إلى المبادرة التي كان تقدّم بها بخصوص تنظيم قمة تجمع دول شمال إفريقيا ودول جنوب الساحل والصحراء ودول شمال البحر المتوسط لمعالجة أسباب الهجرة التي لا يمكن أن توصف إلا بغير الإنسانية.



وأكد سعيد، أن الحلول الأمنية التقليدية أثبتت قصورها ومحدوديتها، فضلا عن أنها تقوم فقط على معالجة النتائج والآثار لا على القضاء على أسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.