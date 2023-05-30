شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تبحث مع إيطاليا توطين صناعة المعدات وقطع غيار السيارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني (الدوائي) الجزائري،علي عون، مع نائب وزير الأعمال الإيطالي، فالنتينو فالنتيني، التعاون والشراكة الثنائية في المجال الصناعي بين البلدين،لاسيما في مجال المعدات وقطع غيار السيارات والعمل على توطينها في الجزائر.



جاء ذلك خلال المحادثات، التي جمعت المسؤول الإيطالي، اليوم، بالوزير الجزائري الذي يقوم بزيارة رسمية إلى إيطاليا، للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي حول آفاق تطوير صناعة السيارات، المنعقد بمدينة تورينو الإيطالية .



وبحسب بيان وزارة الصناعة الجزائرية ، أكد الوزير الجزائري على أن بلاده تمتلك فرصا استثمارية "فريدة و استثنائية"، مشيرا إلى أنها ستتحول إلى بوابة رئيسية نحو الأسواق الأفريقية.



وفي نفس السياق، أكد وزير الأعمال الإيطالي فالنتينو فلنتيني أن المستثمرين الايطاليين يولون اهتماما بالغا للاستثمار في الجزائر، وهو ما يؤكد على متانة العلاقات بين البلدين.