شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيب "سعودى ـ أمريكى" بتمديد الهدنة فى السودان لمدة 5 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مكتب الشؤون الإفريقية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية الاثنين، أن السعودية والولايات المتحدة ترحبان بتمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع في السودان، لمدة 5 أيام.

وأضاف عبر "تويتر"، أن تمديد الهدنة التي تم توقيعها في مدينة جدة في 20 مايو الجاري، يشمل إيصال المساعدات الإنسانية، إلى جانب الاحتياجات الأساسية .