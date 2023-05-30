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ترحيب "سعودى ـ أمريكى" بتمديد الهدنة فى السودان لمدة 5 أيام

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القاهرة - سامية سيد - أعلن مكتب الشؤون الإفريقية التابع لوزارة الخارجية الأمريكية الاثنين، أن والولايات المتحدة ترحبان بتمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع في السودان، لمدة 5 أيام.

وأضاف عبر "تويتر"، أن تمديد الهدنة التي تم توقيعها في مدينة جدة في 20 مايو الجاري، يشمل إيصال المساعدات الإنسانية، إلى جانب الاحتياجات الأساسية .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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