شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يشيد بلقائه مع جراندي.. ويثمن دور مفوضية شؤون اللاجئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط باللقاء الذى عقده اليوم الاثنين مع المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، حول المستجدات المرتبطة بقضية اللاجئين.

وأضاف أبو الغيط، عبر حسابه على موقع "تويتر"، أنهما تناولا أوضاع اللاجئين السودانيين وكيفية تقديم الدعم لهم، وكذلك أوضاع اللاجئين السوريين فى كافة الدول العربية، مثمنا الدور الكبير للمفوضية فى هذا الخصوص.