شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية والبرازيل تبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، خلال اتصال هاتفي، مع وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في العديد من مجالات التعاون.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الجانبين بحثا أيضًا، خلال اللقاء، أهمية تكثيف العمل الثنائي والمتعدد الأطراف بما يخدم المصالح المشتركة، وتبادلا وجهات النظر حيال مجمل القضايا الإقليمية والدولية.