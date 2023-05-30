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الإمارات تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الخميس القادم

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القاهرة - سامية سيد - تتولى دولة الإمارات العربية المتحدة بدءا من الخميس القادم الرئاسة الدورية لمجلس الأمن في جلسة مراسمية خاصة يعقدها المجلس ويستعرض فيها خطة العمل المقترحة للمجلس خلال شهر يونيو القادم.


وقالت مصادر في الأمم المتحدة إن مجلس الأمن سيواصل دراسة ومناقشة مشروع قرار دولي حول " التسامح والسلم العالمي الأمن " مقدم برعاية إماراتية وبريطانية مشتركة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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