شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الخميس القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتولى دولة الإمارات العربية المتحدة بدءا من الخميس القادم الرئاسة الدورية لمجلس الأمن في جلسة مراسمية خاصة يعقدها المجلس ويستعرض فيها خطة العمل المقترحة للمجلس خلال شهر يونيو القادم.



وقالت مصادر في الأمم المتحدة إن مجلس الأمن سيواصل دراسة ومناقشة مشروع قرار دولي حول " التسامح والسلم العالمي الأمن " مقدم برعاية إماراتية وبريطانية مشتركة.