شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى يحبط هجوما إرهابيا وسط البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحبط الجيش الصومالى، اليوم الثلاثاء، هجوما إرهابيا، شنته المليشيات الإرهابية على مدينة "مسجواى" التابعة لمحافظة "جلجدود" وسط البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن "الجيش الصومالى الذى تلقى معلومات حول محاولة المليشيات، نجح في تصفية العديد من العناصر الإرهابية التى حاولت شن الهجوم"، مشيرة إلى أن "الجيش الصومالى يجرى حاليا عملية تمشيط واسعة لتعقب العناصر الإرهابية الفارة من الموقع".

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