شكرا لقرائتكم خبر عن مديرية الأمن العام بالأردن: تحويلات مرورية مرافقة لموكب زفاف ولى العهد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الأمن العام فى الأردن تفاصيل الخطة المرورية التى سترافق مسير الموكب الملكى الأحمر، احتفالًا بزفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثانى، ولى العهد.

وحسب وكالة الأنباء الأردنية، أكّدت المديرية، أن الخطة المرورية ستنظم توقيتات الإغلاقات وأماكنها، والتحويلات المرورية، والطرق البديلة، على طول مسار الموكب الملكى، وسيبدأ تنفيذها من الساعة الثالثة بعد ظهر غدا الخميس ولغاية السابعة من مساء ذات اليوم.

وتشمل الخطة نشر إعداد كبيرة من رقباء السير ودوريات النجدة للدلالة والإرشاد ومساعدة المواطنين، وتتضمن إغلاق الطريق التى سيمر من خلالها الموكب الملكى والممتدة من الدوار الثالث ( قصر زهران) باتجاه الدوار الرابع وصولا إلى الدوار الثامن ( شارع زهران )، ثم باتجاه دوار الشعب، ودوار المدينة الطبية (شارع الملك عبدالله الثاني) باتجاه شارع سعد خير وصولًا لقصر الحسينية.

وحددت الخطة المرورية أماكن وساحات جرى تجهيزها بالتعاون مع أمانة عمّان الكبرى، لاصطفاف مركبات الراغبين بمتابعة الموكب الملكى، والمشاركة بالاحتفالات الوطنية التى ستشارك بها عشرات الفرق الشعبية والفعاليات المجتمعية، وحافلات نقل مجانية لنقل الراغبين بالوصول إلى طريق الموكب.

وأكّدت مديرية الأمن العام، أن الخطّة الأمنيّة كفلت تأمين خطوط السير والوصول للمستشفيات والمراكز الصّحية الموجودة على مسار الموكب، إضافة إلى نشر نقاط للدفاع المدنى على طول الطريق خلال مدّة الإغلاق.

وأضافت، أن نقاطًا مرورية وأمنية ستنشر فى المناطق المحيطة بطريق الموكب، وستعمل على تنظيم السير ومنع الازدحامات، والحد من كثافة المرور المتدفّق باتجاه مسار الموكب، وتحويله إلى طرق أخرى إذا اقتضت الحاجة وفقًا للمعطيات المرورية فى مناطق: صويلح، إشارة الدوريات، شارع الملكة رانيا (الجامعة)، ودوار المدينة الرياضية، ودوار الداخلية، وجبل عمان، وأم أذينة، ووادى صقرة، شارع مكة، شارع المدينة المنورة، وعبدون، ودير غبار، والصويفية، الفحيص، وبيادر وادى السير.

وأهابت المديرية بالمواطنين، متابعة كل ما يتم نشره أولًا بأول فيما يتعلق بالتحويلات المرورية للتسهيل عليهم، مشيرة إلى أن رسومات توضيحية وخرائط ستنشر تباعًا عبر وسائل الإعلام والصفحات الرسمية لمديرية الأمن العام لتوضيح الإجراءات كافة.

وأكّدت مديرية الأمن العام، أنها إذ تشارك الأردنيين فرحتهم الغامرة بهذه المناسبة فإنها ترفع إلى الملك عبدالله الثانى، القائد الأعلى للقوّات المسلّحة، وولى عهده الأمين، أسمى آيات التهنئة والتبريك مقرونة بخالص الدعاء إلى الله العلى القدير أن يبارك لسموه ويحفظه قرّة عين لجلالة الملك وللأردنيين، وأن يديم على الأردن الفرح والأمن والاستقرار.

وكان قد عاش الأردنيون، مساء أمس الاثنين، فرحة استثنائية، بمناسبة زفاف الأمير الحسين بن عبد الله الثانى ولى العهد، على الآنسة رجوة آل سيف، فى حفل أقيم على ستاد عمان الدولى بالمدينة الرياضية.

وقدم الفنانون: تامر حسنى، وأحمد سعد، وزين عوض، وديانا كرزون، وراغب علامة، فى الحفل الذى كان تحت عنوان: شاركونا "نفرح بالحسين"، وحضره أكثر من 10 آلاف شخص ملأوا جنبات ستاد عمان، مجموعة من أبرز أعمالهم الفنية المعروفة.

وتفاعل الجمهور الكبير مع مشاركة الفنانين فى الحفل، مرددين معهم الأغنيات التى قدموها، وتغنت بعضها بالأردن وجلالة الملك عبدالله الثانى، وسمو ولى العهد.

وكان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة حضر، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين، جانبًا من الحفل الجماهيرى الكبير.