شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصين تعتزم إطلاق سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-16" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وكالة الفضاء المأهول الصينية، ا الاثنين، أنه من المقرر إطلاق سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-16" غد الثلاثاء من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين.

وذكر نائب مدير وكالة الفضاء المأهول الصينية لين شي تشيانغ، خلال مؤتمر صحفي، إن سفينة الفضاء ستحمل ثلاثة رواد فضاء، هم جينغ هاي بنغ، وتشو يانغ تشو، وقوي هاي تشاو، لتنفيذ مهمة الرحلة الفضائية "شنتشو-16"، فيما سيكون جينغ قائد الطاقم..مشيرًا إلى إن مهمة الإطلاق ستستخدم صاروخًا حاملًا من طراز "لونغ مارش-2 إف"، والذي سيتم ملؤه بالوقود قريبا.