شكرا لقرائتكم خبر عن المركز الوطنى السورى للزلازل: تسجيل 7 هزات ضعيفة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز الوطنى للزلازل تسجيل 7 هزات أرضية ضعيفة تراوحت بين 1.9 و3.4 درجة على مقياس ريختر خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر المركز - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية "سانا" - أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت هزة شمال غرب إدلب بـ 15 كم بقدر 2.4 درجة، و4 هزات في لواء اسكندرون تراوحت بين 2.1 و3.4 درجة، وهزة على الحدود السورية التركية بقدر 1.9 درجة، والأخيرة في البحر المتوسط بقدر 2.7 درجة.

وأضاف المركز أن الهزات كانت على أعماق مختلفة وصلت إلى 26.5 كم.