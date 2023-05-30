شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نصائح لحماية الأطفال من حروق الشمس.. ما هي؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يعتبر الأطفال أكثر عرضة للإصابة بحروق الشمس خلال فصل الصيف.

ولحماية الطفل أكدت مجلة "إلتيرن" أهمية استعمال كريم واق من أشعة الشمس ذي عامل حماية SPF يبلغ 30، بكمية كبيرة على المناطق المكشوفة المعرضة للأشعة، خاصة الأنف، والأذن، والأقدام، والأكتاف، مع تغطية الرأس.



وشددت المجلة على شرب الطفل خلال فصل الصيف كمية وفيرة من السوائل، خاصة الماء، والعصائر المخففة، وشاي الفواكه غير المحلى، مع الإكثار من الخضراوات والفواكه الغنية بالماء مثل الخيار والبطيخ.



وبشكل عام، يجب إبقاء الطفل في الظل قدر الإمكان وتجنيبه أشعة الشمس بين الـ 11 صباحًا والـ 6 مساءً

وعن كيفية التصرف في حالة إصابة الطفل بحروق شمسية، أوضحت "إلتيرن" أنه يتعين على الوالدين في البداية إبعاد الطفل عن أشعة الشمس، ثم محاولة تخفيف المتاعب بواسطة الكمادات الباردة والدش الفاتر والجل المثبط للالتهابات. وبعد ذلك، ينبغي استشارة الطبيب، لا سيما إذا كان الطفل يعاني من حمى وبثور وشد في الجلد.