شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبير يكشف.. ما هي العادات السيئة في الأكل؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الدكتور أرتيوم فيريس، خبير التغذية الروسي، أن طريقة الأكل التي يتعود عليها الإنسان في طفولته قد يكون لها تأثير سلبي في صحته.



ووفقا له، استبدال المياه الغازية بالعصير ليس أفضل خيار. لأن كليهما يضر بالمعدة.



ويقول: "تخضع العصائر قبل بيعها في الأسواق إلى معالجة صناعية، ما يؤدي إلى فقدان العديد من خصائصها المفيدة. ومن أجل الحفاظ على مذاقها يضاف لها السكر ومواد حافظة. وكما هو معلوم العصائر بحد ذاتها تحتوي على نسبة عالية من السكر وعند إضافة السكر إلى العصائر يجعلها اكثر ضررا".

ووفقا له، الجانب السلبي الثاني، هو اجبار الطفل على تناول طعامه بسرعة. هذه العملية تسبب التوتر. بالإضافة إلى ذلك يؤدي تناول الطعام على عجل إلى سوء الهضم، لأن حمض المعدة ليس لديه الوقت للتفاعل مع كمية كبيرة من الطعام.

وبالإضافة إلى ذلك، تؤدي العبارات التي تجعل من الطعام مكافأة، إلى الإفراط في تناول الطعام لا إراديا.

ويقول: "عبارة أكل (من باب الاحتياط) لكي لا تشعر بالجوع هي نفسها عندما يأكل الإنسان من دون الشعور بالجوع. وهذا يعني الإفراط في تناول الطعام. أي أن الإنسان يحصل على سعرات حرارية فائضة، ما يؤدي إلى زيادة وزنه. ويجب أن نعلم أن نوعية الطعام أيضا وليس كميته فقط تساهم في تحديد كم من الوقت لن يشعر الشخص بالجوع".

يدرك الكثير منا أهمية تناول نظام غذائي صحي ومتوازن. ولكن حتى مع الخيارات الصحية، فإن من الممكن أن نفتقر إلى بعض المغذيات الضرورية لعمل الجسم.

ويمكن أن يكون هذا هو الحال مع الحديد، وهو معدن موجود بشكل أساسي في اللحوم الحمراء إلى جانب مصادر أخرى.

ومن المعروف أن الحديد ضروري في الجسم للمساعدة في تكوين الهيموغلوبين، وهو بروتين موجود في خلايا الدم الحمراء. وهذه الخلايا ضرورية لنقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم.

ومن دون كمية كافية من الحديد، تصبح خلايا الدم الحمراء أصغر، وتحمل كمية أقل من الهيموغلوبين، وبالتالي فهي غير قادرة على حمل نفس القدر من الأكسجين.

وفي المراحل المبكرة من نقص الحديد، قد لا تظهر أي أعراض لأن الجسم قادر على استخدام أماكن تخزين الحديد مثل العضلات والكبد.

ولكن عندما ينضب هذا الحديد ولا يتم استهلاك أي شيء من خلال الطعام أو المكملات الغذائية، يبدأ فقر الدم في الظهور.

ووفقا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، ستكون أربعة أعراض لنقص الحديد ملحوظة في أوقات الوجبات، وهي:

- المعاناة من صعوبة في البلع

- اللسان المؤلم

- تغير في حاسة التذوق

- الرغبة في تناول المواد غير الغذائية

وإذا لاحظت أيا من هذه العلامات، فإن الأمر يستحق زيارة الطبيب حيث يمكنه فحص الدم لمعرفة ما إذا كنت تعاني من نقص في الحديد.



ولمكافحة نقص الحديد، قد يوصي طبيبك بإضافة أو زيادة تناول بعض الأطعمة الغنية بالحديد والتي تشمل:

- الكبد (لكن تجنبي ذلك أثناء الحمل)

- اللحم الأحمر

- الفاصوليا (مثل الفاصوليا الحمراء)، والفول والحمص

- المكسرات

- الفاكهة المجففة مثل المشمش المجفف

- حبوب الإفطار المدعمة

- دقيق فول الصويا

وقد يكافح بعض الأشخاص، بمن فيهم النباتيون، لاستهلاك ما يكفي من الحديد من خلال نظامهم الغذائي، وبالتالي قد تكون هناك حاجة إلى مكملات يومية.

وفي بعض الحالات، قد يكون نقص الحديد ناتجا عن عوامل خارجة عن إرادتك، حيث يقول موقع NHS Inform: "هناك العديد من الأشياء التي يمكن أن تؤدي إلى نقص الحديد في الجسم. في الرجال والنساء بعد انقطاع الطمث، ويكون السبب الأكثر شيوعا هو نزيف المعدة والأمعاء. ويمكن أن يحدث هذا بسبب قرحة في المعدة، وسرطان المعدة، وسرطان الأمعاء، أو عن طريق تناول العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (NSAIDs). وفي النساء في سن الإنجاب، تعد فترات الحمل من أكثر الأسباب شيوعا لفقر الدم الناتج عن نقص الحديد حيث يحتاج الجسم إلى مزيد من الحديد للطفل أثناء الحمل".

ومن العلامات الأكثر شيوعا لنقص الحديد التعب ونقص الطاقة (الخمول) وضيق التنفس وخفقان القلب الملحوظ وشحوب البشرة. كما يمكن أن يسبب أيضا:

- الصداع

- الطنين

- الشعور بالحكة

- تساقط الشعر

- تقرحات مفتوحة مؤلمة على زوايا الفم

- أظافر على شكل ملعقة

وإذا كنت تعتقد أنك تعاني من نقص في الحديد، فاستشر طبيبك.