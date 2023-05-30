شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبيرة تغذية تؤكد أن هناك ثلاثة منتجات موسمية يجب إضافتها للنظام الغذائي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الدكتورة ماريا ريزنيكوفا، خبيرة التغذية الروسية، أن هناك ثلاث مواد غذائية موسمية من الضروري إضافتها إلى النظام الغذائي.

وأشارت في مقابلة مع Gazeta.Ru، إلى أن من الضروري تناول فاكهة العسلة الزرقاء التي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين С تفوق تلك الموجودة في الليمون والفراولة.



وتقول: "تحتوي 100 غرام من ثمار العسلة الزرقاء على الكمية اليومية من فيتامين С اللازمة للجسم. وبالإضافة إلى ذلك تحتوي على عناصر معدنية مختلفة: الفوسفور والصوديوم والحديد والبوتاسيوم والكالسيوم. ولجميع هذه العناصر تأثير إيجابي في الحالة العامة للجسم وتحسن عمل جميع أعضائه".



والمادة الثانية وفقا لها هي الملفوف المبكر.

وتقول: "تحتوي 100 غرام من الملفوف على أكثر من 60 بالمئة من حاجة الجسم اليومية من فيتامين К، الذي يؤثر في عملية تخثر الدم والضروري لتكوين البروتين الصحي. كما يحتوي الملفوف على نسبة جيدة من فيتامين С وحمض الفوليك".

وبالإضافة إلى ذلك يجب إضافة الفجل إلى النظام الغذائي، لأنه غني بالألياف الغذائية والزيوت الطيارة وفيتامينات مجموعة B وPP والعناصر المعدنية - الكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والحديد. كما أن نسبة الماء في تركيب الفجل تصل إلى 93 بالمئة وبالتالي يحتوي على نسبة منخفضة جدا من السعرات الحرارية.

وتقول: "يجب ألا ننسى فيتامين D الذي ينتجه الجسم تحت تأثير أشعة الشمس. هذا الفيتامين مسؤول عن صحة العظام ويعزز منظومة المناعة. عند نقص هذا الفيتامين في الجسم تبدأ الالتهابات التي تؤدي إلى انسداد الشرايين وضعف مقاومة الجسم.

أصعب الفصول بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الحساسية، فصلا الربيع والصيف من السنة، حيث قد تتفاقم حالتهم نتيجة تناولهم بعض المواد الغذائية.



ويعود سبب تفاقم حالتهم إلى تناولهم مواد غذائية تحتوي على بروتينات مشابهة لمسببات الحساسية. فمثلا يحتوي التفاح على بروتينات مشابهة لبروتينات شجرتي البتولا والبندق، والسمسم وبعض المكسرات- كالفول السوداني والكاجو.

وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حساسية للنباتات المزهرة عليهم استبعاد التوت والفراولة والكرز والخوخ والمشمش من النظام الغذائي. كما أن الأطعمة المخمرة تشكل خطورة على الأشخاص الذين يعانون من حمى القش: مخلل الملفوف، البقوليات والجبن والمنتجات المحتوية على الكاكاو، والجعة والنبيذ.

ومقابل هذا لا تشكل الكمثرى واليوسفي والبرتقال والعنب والرمان أي خطورة على من يعاني من الحساسية في الربيع والصيف. كما يمكنهم تناول المنتجات المسببة للحساسية بعد معالجتها حراريا، لأن البروتين المسبب للحساسية يتحلل بتأثير الحرارة.