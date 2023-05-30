شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على عدد أكواب الشاي المفيد للجسم في اليوم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الدكتور أندريه تياجيلنيكوف، أخصائي الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة بموسكو، أن الشاي يحتوي على مواد مختلفة، وهذا يقيد الجسم بتناول ما لا يزيد عن أربعة أكواب منه في اليوم.

ويقول الأخصائي في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء: "تناول كمية معتدلة من الشاي في اليوم مفيد، لأنه يحتوي على مادة التانين المضادة للأكسدة. ولكن عند الإفراط في تناول الشاي فإن هذه المادة تبدأ تعيق امتصاص الحديد من الطعام. لذلك لكي يحصل الجسم على الفائدة من تناول الشاي، يجب تناول 3-4 أكواب منه في اليوم، وعدم تناوله بدلا من الماء".



ووفقا له، يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الشاي أيضا إلى الأرق وزيادة الإثارة لأنه يحتوي على الكافيين. بالإضافة إلى ذلك له خصائص مدرة للبول.

ويقول: "تحتوي أوراق الشاي على عناصر معدنية مختلفة، ومضادات للأكسدة وفيتامينات. وجميع هذه المواد ضرورية ومفيدة لجسم الإنسان. فمثلا تساعد مادة البوليفينول في منع تطور تصلب الشرايين والسكري وارتفاع ضغط الدم". ولكن تناول الشاي ليس وسيلة للوقاية من الأمراض.

ويشير الأخصائي، إلى أن الشاي يجب تخميره بصورة صحيحه لكي نحصل منه على الفائدة المطلوبة. فلتخمير الشاي الأسود يجب استخدام ماء بدرجة حرارة 100 درجة مئوية، أما الشاي الأخضر فيجب أن تكون درجة حرارة الماء 60-80 درجة مئوية. ويجب تناول الشاي فور تخمره، لأنه بعد مضي بعض الوقت يفقد جميع خصائصه المفيدة.

ويقول: "يمكن إعادة تخمير الشاي، حيث يمكن تخمير أوراق الشاي الأسود مرتين أما الشاي الأخضر فيمكن تخميره 3-4 مرات دون الاضرار بالصحة. أما أكياس الشاي فلا ينصح بتخميرها أكثر من مرة واحدة".

أعلنت الدكتورة أولغا ألكساندروفا أخصائية أمراض الباطنية أن الشاي من دون سكر ومن دون محليات أخرى هو اكثر فائدة للصحة.



وتشير في مقابلة مع وكالة "Prime" الروسية للأنباء، إلى أن الشاي من دون سكر ومحليات أخرى يمكن أن يخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وحتى السرطان. وهذا يشمل جميع أنواع الشاي. ولكن يجب أن نكون حذرين من شاي الأعشاب.

ووفقا لها لا ينسب الشاي إلى المشروبات التي تؤثر بصورة كبيرة في الصحة، مع أن له تأثيرا إيجابيا محددا. فيحتوي الشاي على مواد نشطة بيولوجيا مثل الكاتيكين ومضادات الأكسدة والزيوت الطيارة والأحماض الأمينية والفيتامينات B1، B2، P، PP، والحديد، والمغنيسيوم، والكالسيوم والكافيين.

وتقول: "يؤدي تناول ثلاثة أكواب من الشاي الأخضر في اليوم، إلى انخفاض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا وسرطان بطانة الرحم وأمراض القلب والأوعية الدموية وكذلك الحالات الشديدة من الجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب".

وتضيف: يؤثر الشاي الأسود إيجابيا في الصحة أيضا، حيث يخفض لدى كبار السن خطر ضعف الوظائف الادراكية وهشاشة العظام. أما شاي الأعشاب فيجب أن يشرب بحذر لأن بعضها يؤثر سلبا في الجسم.

وتقول: "جميع التأثيرات الإيحابية للشاي هي عندما يكون من دون سكر ومحليات أو كريم. لأن إضافتها على العكس يمكن أن يسبب مشكلات في عملية التمثيل الغذائي".