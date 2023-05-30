شكرا لقرائتكم خبر عن بعد غد.. رئاسة "شئون الحرمين" تطلق الخطة التشغيلية لموسم الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى أنها ستقوم بإطلاق الخطة التشغيلية لموسم الحج لعام 1444هـ، وذلك خلال مؤتمر صحفى تنظمه بعد غد الخميس.

وأوضحت رئاسة الحرمين - في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية اليوم الثلاثاء، أنه سيتم خلال المؤتمر الصحفي استعراض ملامح الخطة التشغيلية، والخدمات والبرامج التي أعدتها الرئاسة لضيوف الرحمن في المسجد الحرام والمسجد النبوي.

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