شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جراحة الدماغ والحبل الشوكي في ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جراحة الأعصاب هي مجال معقد من الطب. العلاج الجراحي الناجح والآمن لأمراض الجهاز العصبي المركزي يتطلب متخصصين من الدرجة الأولى، وتقنيات متقدمة، ومعدات على أحدث طراز. كل هذا متوفر في ألمانيا. الأطباء في المستشفيات الألمانية ينجحون في إجراء حتى أكثر العمليات تعقيدًا، وغالبًا ما يستخدمون تقنيات طفيفة التوغل دون الإضرار بأنسجة المخ السليمة. نرحب بك لزيارة موقع Booking Health للخضوع للعلاج في الخارج. على موقعنا، يمكنك العثور على أفضل مستشفيات جراحة الأعصاب في ألمانيا، والاطلاع على الأسعار، وتحديد موعد للعلاج في ألمانيا في التواريخ التي تفضلها.

ما هي الأمراض التي يمكن علاجها في مراكز جراحة الأعصاب؟

تعالج مستشفيات جراحة الأعصاب أمراض الدماغ والنخاع الشوكي. غالبًا ما يطلب المرضى الأجانب الذين يعانون من الأمراض التالية المساعدة الطبية في هذه المراكز:

فتق القرص الفقري (الانزلاق الغضروفي)

التضيق الشوكي

الورم النجمي الدماغي وأورام الجهاز العصبي المركزي الأخرى

الأورام الوعائية الدماغية، مثل تشوهات الأوعية الدموية أو الأورام الوعائية الدموية

استسقاء الدماغ

إصابات الدماغ الرضحية وعيوب عظم الجمجمة

انفتال العنق المتشنج

أورام وأمراض الأعصاب الطرفية (الأورام الشفانية، والتهاب العصب، والألم العصبي)

قد يكون العلاج الجراحي العصبي مطلوبًا أيضًا لبعض المرضى الذين يعانون من الصرع، ومرض باركنسون، والسكتة الدماغية، وغيرها من الأمراض التي يتم علاجها غالبًا باستخدام أساليب محافظة، ولكن إذا كان هذا النهج غير فعال، تصبح الجراحة هي الخيار المفضل.

ما هي طرق العلاج المتوفرة في ألمانيا؟

أصبح العلاج المقدم في مراكز جراحة الأعصاب الألمانية أكثر أمانًا وأقل ضررًا للمرضى. عند إجراء جراحة على الحبل الشوكي والعمود الفقري، وفي بعض الحالات، الجراحة لعلاج أمراض الدماغ، يتم استخدام تقنيات التنظير الداخلي. يقوم الأطباء بإدخال أدوات رفيعة وطويلة من خلال عدة ثقوب وإجراء المعالجات اللازمة تحت إشراف الصور من كاميرا الفيديو.

عند إجراء حتى العمليات المعقدة، على سبيل المثال، لإزالة أورام الدماغ، يسعى الأطباء جاهدين لمنع تفاقم العجز العصبي. لذلك يستخدمون الملاحة العصبية، والتصوير قبل الجراحة وأثناء الجراحة، والاختبارات الوظيفية لتحديد المناطق المهمة وظيفيًا في الدماغ وتجاوزها أثناء الجراحة.

غالبًا ما يتم علاج أورام الدماغ أيضًا دون جراحة. البديل الحقيقي لجراحة الدماغ هو جاما نايف وأنظمة الجراحة الإشعاعية الأخرى التي تدمر الأورام الصغيرة بالإشعاع.

التقنيات من داخل الأوعية الدموية Endovascular غالبًا ما تُستخدم أيضًا في مراكز جراحة الأعصاب. بمساعدتها، يمكن للمريض التخلص من الأورام الوعائية، على سبيل المثال، التشوهات الشريانية الوريدية، وتمدد الأوعية الدموية في الأوعية الدماغية الكبيرة، والأورام الوعائية الدموية في الدماغ. يقوم الأطباء بعمل شق في الساق، وإجراء قسطرة شريانية، وإجراء الانصمام الموجه بالأشعة السينية أو زرع دعامة في الأوعية الدموية التي بها مشاكل.

لماذا من الأفضل علاج أمراض الدماغ في ألمانيا؟

تمتلك المستشفيات الألمانية أحدث المعدات. لديها جودة أعلي للتشخيص، بما في ذلك التشخيص أثناء الجراحة. إلى جانب تدخلات جراحة الأعصاب التقليدية، تُستخدم طرق العلاج بالتنظير الداخلي، ومن داخل الأوعية الدموية، والجراحة الإشعاعية على نطاق واسع في ألمانيا.

هناك عدة أسباب تدفعك للخضوع لعلاج جراحة الأعصاب في ألمانيا. وهي كما يلي:

انخفاض خطر حدوث مضاعفات

انخفاض معدل وفيات المرضى

حالة عصبية أفضل بعد العلاج

التعافي السريع بسبب التدخلات الأقل صدمة

تزداد فرص الإزالة الكلية وليس الجزئية للورم في علاج الأورام العصبية، مما يعني أن خطر التكرار أقل

بعد أي إجراء جراحي عصبي، يخضع المرضى لإعادة تأهيل عصبي شامل

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