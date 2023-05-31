شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة حكومة تونس: مقاومة الهجرة غير الشرعية تستوجب مقاربة شاملة للحدّ منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت نجلاء بودن رمضان رئيسة الحكومة التونسية وماري لويز بريكا رئيسة مالطا السابقة، أنّ مقاومة الهجرة غير الشرعية تستوجب مقاربة شاملة للحدّ منها، بالإضافة إلى التفكير في ضبط برامج تهدف إلى التمكين الاقتصادي والإحاطة بالأطفال والشباب.

جاء ذلك خلال لقاء رئيسة الحكومة مع ماري لويز بريكا وتم خلاله التركيز على أهميّة الإحاطة بفئتي الأطفال والشباب وضرورة إيلاء الأولوية لتعزيز النظام التربوي عبر تطوير برامج التعليم والتكوين، والعمل على مراعاة البعد الإنساني، من خلال مكافحة ظاهرتي الفقر والانقطاع المبكّر عن الدراسة، والهجرة.

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