شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر دبلوماسى سودانى: الجيش السودانى يعلق مشاركته بمفاوضات جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدر دبلوماسي سوداني، الأربعاء، إن الجيش السوداني علق مشاركته في مفاوضات جدة، وذلك حسبما أفاد موقع العربية فى شريط عاجل.

وكانت قد أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هالة غريط، أنه سيكون هناك آلية لمراقبة تنفيذ "اتفاق جدة" بين ممثلى الجيش السودانى وقوات الدعم السريع.

وقالت غريط ، إن ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، أكدوا في جدة، على الاتفاق بترتيبات إنسانية ووقف لإطلاق النار قصير المدى، على أن ينفذ بعد 48 ساعة من التوقيع ويستمر لمدة 7 أيام قابلة للتمديد .

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