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الزلازل السورى: تسجيل 8 هزات أرضية خلال 24 ساعة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز الوطنى للزلازل السورى عن تسجيل 8 هزات أرضية ضعيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر المركز - في بيان اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالى سجلت اليوم 8 هزات أرضية ضعيفة، منها 6 هزات في تركيا بقدر يتراوح بين 2.5 و 3.6 درجة على مقياس ريختر، وهزتان في لواء اسكندرون أعلاها بقدر 2.5 درجة.

وكان المركز الوطني للزلازل قد سجل أمس 7 هزات أرضية ضعيفة تراوحت بين 1.9 و 3.4 درجة على مقياس ريختر.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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