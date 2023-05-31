شكرا لقرائتكم خبر عن الزلازل السورى: تسجيل 8 هزات أرضية خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المركز الوطنى للزلازل السورى عن تسجيل 8 هزات أرضية ضعيفة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر المركز - في بيان اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالى سجلت اليوم 8 هزات أرضية ضعيفة، منها 6 هزات في تركيا بقدر يتراوح بين 2.5 و 3.6 درجة على مقياس ريختر، وهزتان في لواء اسكندرون أعلاها بقدر 2.5 درجة.

وكان المركز الوطني للزلازل قد سجل أمس 7 هزات أرضية ضعيفة تراوحت بين 1.9 و 3.4 درجة على مقياس ريختر.