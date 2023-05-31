شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن جاهزية قطارى "الحرمين السريع" و"المشاعر المقدسة" لنقل الحجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الخطوط الحديدية السعودية "سار"، اليوم الأربعاء، جاهزية قطار "الحرمين السريع" وقطار "المشاعر المقدسة" لنقل ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1444هـ، بكل سهولة ويسر.

وأوضحت "سر" - وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس" - أنه تم تسخير كافة الإمكانيات للإسهام في تحسين تجربة الحاج عبر تنقله السلس في قطار الحرمين السريع الذي يعتبر أحد أسرع عشرة قطارات في العالم، حيث يربط الحرمين الشريفين ببعضهما مرورًا بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومدينة جدة.

وأشارت إلى جاهزية قطار المشاعر واكتمال عمليات الصيانة الوقائية واختبار القطارات والمحطات، وذلك بتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة لضمان تشغيله وانطلاق رحلاته ابتداءً من الخليج 365 من ذي الحجة حتى نهاية أيام التشريق، حيث من المنتظر أن يجري قطار المشاعر المقدسة أكثر من ألفي رحلة لخدمة ضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة بين تسع محطات في كل من عرفات ومزدلفة ومنى عبر 17 قطارا.

وأكدت "سار" حرصها على توفير كل سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام طوال أيام مناسك الحج من خلال قطاري "الحرمين" و"المشاعر"، بما يحقق توجيهات القيادة في تسخير كافة الجهود والإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بسهولة.