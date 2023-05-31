شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تستأنف رحلات الطيران المباشرة مع فنزويلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استأنفت سوريا، اليوم الأربعاء، رحلات الطيران المباشر مع فنزويلا بعد توقف دام نحو 12 عاما.

ووصلت إلى مطار دمشق الدولي -حسبما أفاد التليفزيون السورى- أول طائرة مباشرة من فنزويلا قادمة من مطار كاراكاس، وعلى متنها 102 راكب منهم وزير النقل الفنزويلي ونائب وزير الخارجية الفنزويلية ووفد مرافق، وذلك إيذانا بعودة حركة النقل الجوي بين البلدين.

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