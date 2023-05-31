شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تُحبط 27 عملية اجتياز للحدود وإنقاذ 682 شخصا خلال اليومين الماضيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت السلطات التونسية من إحباط 27 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وإنقاذ 682 مجتازا على مدار اليومين الماضيين.

وأوضح المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطنى فى بيان اليوم الأربعاء أنه فى إطار التصدى لظاهرة الهجرة غير الشرعية تمكنت الوحدات العائمة التابعة لإقليمى الحرس البحرى بالوسط و الساحل على مدى اليومين الماضيين من إحباط 26 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة و نجدة و إنقاذ عدد 656 مجتازا ( 522 من جنسيات افريقيا جنوب الصحراء و 134 تونسيا ).



وأشار إلى أن وحدات تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطنى بصفاقس التابعة لإقليم الحرس البحرى بالوسط تمكنت من احباط عملية إبحار خلسة و نجدة و إنقاذ 32 مجتازا من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء إثر تعرض مركبهم للغرق ،وانتشال 4 جثث .



وفى سياق متصل ، تمكنت دورية مشتركة من مركز الحرس الوطنى وفرقة الأبحاث العدلية بمنطقة الحرس الوطنى بحدائق المنزه من إلقاء القبض على شخص مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية و هياكل قضائية مختلفة من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابى و محكوم عليه بالسجن لمدة 12 سنة .