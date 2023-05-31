شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: القبض على 4 إرهابيين خطيرين فى الأنبار ونينوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأربعاء، القبض على أربعة إرهابيين خطيرين في محافظتي الأنبار ونينوى.

وقالت الاستخبارات العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية /واع/ - إنه عقب عمليات نوعية واستنادًا إلى معلومات استخبارية دقيقة، تم نصب كمائن محكمة في مناطق متفرقة من المحافظات ذاتها، أسفرت عن إلقاء القبض على (4) إرهابيين مطلوبين للقضاء وفق أحكام المادة 4 إرهاب في قضاء الرطبة وناحية العياضية ومنطقة الجدعة وسيطرة دوميز".

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