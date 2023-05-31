شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصحفيين العراقيين تجرى استعداداتها للاحتفال بالعيد الوطنى للصحافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجري نقابة الصحفيين العراقيين الاستعدادات اللازمة للاحتفال بالعيد الوطني للصحافة العراقية في ذكراه الرابعة والخمسين بعد المائة خلال منتصف يونيو الجارى تحت رعاية رئيس وزراء العراقى السيد محمد شياع السودانى.

وترأس نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي اجتماع اللجنة العليا المكلفة بالتهيئة لاحتفالات العيد الوطني للصحافة العراقية وجرى خلاله بحث كافة الاجراءات التي اتخذتها نقابة الصحفيين العراقيين وفروع النقابة في المحافظات وفق سلسلة من الفعاليات ابرزها الاعداد للاحتفال المركزي الذي سيقام في قاعة الزوراء بفندق الرشيد ومهرجان المحافظات في متنزه الزوراء والاحتفال الجماهيرى فى المركز الثقافي والاجتماعي الف ليلة وليلة فضلا عن استضافة اجتماعات المكتب الدائم والامانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب.



وقال مؤيد اللامي لقد تم بحث ما ستقدمه الجهات المساندة الممثلة من عدد من الوزارات والدوائر الاخرى التي اوعز رئيس الوزراء العراقي لها بالتعاون مع نقابة الصحفيين العراقيين بتقديم كافة التسهيلات لانجاح تلك الاحتفالية.

وضم الاجتماع رئيس شبكة الاعلام العراقي وممثلين عن وزارات الثقافة والخارجية والداخلية والكهرباء والنقل وقيادة عمليات بغداد وامانة بغداد وسلطة الطيران المدني وجهات رسمية اخرى.

وقال مؤيد اللامي ان اللجنة قامت بدعوة رؤساء النقابات والجمعيات الصحفية والصحفيين في الوطن العربي ومنظمات العمل الصحفي في العالم للمشاركة في الاحتفال الذي يعد الأضخم والأهم، حيث سيتم تكريم الصحفيين العراقيين الرواد العاملين للآن والمتقاعدين منهم بما يليق بما قدموه خلال مسيرتهم الصحفية.