شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر أمنية فلسطينية: الاحتلال ينفذ مناورات عسكرية شمال الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصادر أمنية فلسطينية، الليلة، إن الجيش الإسرائيلي نفذ مناورات عسكرية في محافظة "جنين" بشمال الضفة الغربية المحتلة، وسط سماع أزيز طائرات حربية إسرائيلية بوضوح في سماء رام الله ووسط الضفة الغربية.

ونسبت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" إلى المصادر قولها إن المناورات نفذت في محيط بلدة "يعبد" والقرى المحيطة بها جنوب غرب محافظة "جنين"، والتي تعتبر معقلا للمقاومين الفلسطينيين، وتكثر اقتحامات جيش الاحتلال لها. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال نشرت فرق مشاة بين كروم الزيتون وآليات عسكرية. وقال سكان من مُحافظة "جنين" لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هناك تحليق لطائرات الاحتلال، في أجواء "جنين"، بشكل مكثف وغير معتاد.

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