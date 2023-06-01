شكرا لقرائتكم خبر عن الولايات المتحدة وإسبانيا تبحثان دعم أوكرانيا والحل السلمى للقضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحثت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، مع وزير الدولة الإسباني للشؤون الخارجية والعالمية، أنجيلس مورينو باو، الأربعاء في مكالمة هاتفية، العديد من القضايا الدولية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر في بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية أن الجانبين ناقشا الدعم الأمريكي - الإسباني لأوكرانيا والتعاون في القضايا العالمية الرئيسية، بما في ذلك الحل السلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني وقمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المرتقبة في فيلنيوس.

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