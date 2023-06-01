شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تفعل برنامج التطويف المركزى لموسم الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين بالسعودية، تفعيل برنامج التطويف المركزى لموسم الحج، والمعنى بتقديم خدمة التطويف والتوعية الميدانية لضيوف الرحمن.

وقال مدير عام شؤون التطويف والمطوفين أحمد الدهاس، وفقا لقناة (الإخبارية) السعودية، اليوم الخميس، إن البرنامج يعد خدمة إرشادية وتوعوية لضيوف الرحمن لمساعدتهم في تأدية مناسك الحج بطريقة صحيحة، لافتا إلى أن البرنامج يضم 160 مطوفا مؤهلين شرعيا للتعامل مع ضيوف الرحمن، واستقبال قاصدى المسجد الحرام وتطويفهم طواف القدوم حول الكعبة وبين الصفا والمروة وتقديم الإرشادات الصحيحة لهم.