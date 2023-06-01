شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال على حاجز مخيم "شعفاط" بالقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب شاب فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، عند حاجز مُخيم "شعفاط" العسكرى شمال شرق القدس المحتلة.

وقال مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال أطلقت النار على الشاب لدى مروره عبر حاجز المُخيم، وجرى نقله إلى أحد مُستشفيات مدينة القدس المحتلة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال شددت من إجراءاتها العسكرية على الحاجز، ما أدى إلى عرقلة حركة المواطنين.