شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تؤكد استعدادها لاستئناف وساطتها فى السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الخميس، أنها لا تزال مستعدة للقيام بدور الوساطة بين طرفى الصراع فى السودان شرط أن يعلنوا بوضوح من خلال أفعالهم الجدية فى الالتزام بوقف إطلاق النار فى الخرطوم.

ونقلت قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية قوله: "إن هناك انتهاكات خطيرة لوقف إطلاق النار من كلا الجانبين"، مشيرا إلى أنه "هذه الانتهاكات تدفع إلى التساؤل عما إذا كانت الأطراف السودانية مستعدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها لإنهاء النزاع وتحقيق الاستقرار والأمن في البلاد". يذكر أن النزاع بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع الذي اندلع منذ منتصف شهر أبريل الماضي؛ أسفر عن مقتل المئات ونزوح حوالي 4ر1 مليون شخص داخليا، ولجوء نحو 350 ألفا آخرين إلى دول الجوار.

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