شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة على الفزاع مستشار العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى اليوم الخميس، على أحمد الفزاع العواملة، مستشار عاهل الأردن، الملك عبدالله الثانى، عن عمر يناهز الـ69 عاما، بعد تعرضه لوعكة صحية .

وحسبما نقلت وسائل الإعلام الأردنية، سيتم تشييع جثمان الراحل غدا الجمعة بعد صلاة الظهر من مسجد زي الكبير إلى مقبرة زي الإسلامية في السلط. وسيتم تقبل التعازي لمدة ثلاثة أيام.

يذكر أن العواملة من مواليد مدينة السلط عام 1954 وهو شاعر وسياسي أردني، حصل على إجازة في الآداب من الجامعة الأردنية، عام 1977 وماجستير في الأدب والنقد من الجامعة نفسها عام 1982.

عمل مستشارًا إعلاميًا لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ومديرًا لدائرة الإعلام والعلاقات العامة في الديوان الملكي الهاشمي.

كما عمل مدرّسًا ثم انتقل إلى وزارة الإعلام معدًّا ومقدّمًا للبرامج في هيئة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، ثمّ رئيسًا للقسم الثقافي في الإذاعة، ثم مستشارًا ثقافيًا لوزير الشباب، ونائبًا لرئيس لجنة الشعر في مهرجان جرش له دواوين شعرية مطبوعة.