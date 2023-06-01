شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الولايات المتحدة الأمريكية تسمح بلقاح جديد ضد التهاب القصيبات والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وافقت وكالة الأغذية والأدوية الأمريكية (إف دي إيه)، الأربعاء، على لقاح ثان، طورته مختبرات فايزر، ضد الفيروس المخلوي التنفسي، المسؤول عن التهاب القصيبات، بعد شهر من الموافقة على لقاح أول.

وفي بداية مايو (أيار)، وافقت "اف دي ايه" على لقاح "أريكسفي" المطور من مختبرات "جي اس كاي" البريطانية، وهو الأول من نوعه في العالم. ويُسمح بإعطاء لقاح "أريكسفي" للمسنين فقط، شأنه في ذلك شأن "لقاح "أبريفسو" من فايزر.

لقاح خاص للمسنين

ومن المقرر أن يجتمع مسؤولون من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (سي دي سي)، وهي السلطة المرجعية للصحة العامة في الولايات المتحدة، في 21 يونيو (حزيران) لتحديد توصيات لاستخدام اللقاحات المضادة للفيروس المخلوي التنفسي لدى المسنين.

وتعتزم مختبرات فايزر تسويق لقاحها "أبريفسو" في الربع الثالث من العام الحالي، أي قبل الخريف، وهي فترة تشهد تقليديًا عودة الإصابات الموسمية بالتهاب القصيبات.

لقاح مخصص للحوامل

كما طلبت شركة فايزر إذنًا لتطوير لقاح مخصص للحوامل، من شأنه أن يسمح بتحصين الأطفال الصغار. وكانت لجنة من الخبراء المستقلين أوصت في منتصف مايو (أيار) الـ "اف دي ايه" بالموافقة على هذا اللقاح، لكنّ الوكالة لم تصدر قرارها بعد.

والفيروس المخلوي التنفسي من الفيروسات الشائعة والمعدية، يُعرف بتسببه في التهاب القصيبات (عدوى القصبات الهوائية الصغيرة) عند الأطفال الصغار خلال فصل الشتاء.

كما أنه يصيب البالغين، وقد يكون خطرًا على المسنين عندما يتحول إلى عدوى في الجهاز التنفسي (التهاب القصيبات أو الالتهاب الرئوي).

وبحسب السلطات الصحية الأمريكية، يتسبب هذا الفيروس في وفاة ما بين ستة آلاف وعشرة آلاف شخص في سن 65 عامًا وما فوق في الولايات المتحدة كل عام، وما بين 60 ألفًا و160 ألف حالة دخول إلى المستشفى.

كما أنه مسؤول عن إدخال 58 ألفًا إلى 80 ألف طفل دون سن الخامسة كل عام إلى المستشفى، حسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

