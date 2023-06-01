شكرا لقرائتكم خبر عن استحداث خدمة جديدة داخل الرواق السعودى بالحرم المكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استحدثت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى خدمة دافعى العربات داخل "الرواق السعودى" الحديث وصحن المطاف الأرضى والدور الأول لخدمة ضيوف الرحمن والزوار فى رحاب البيت العتيق.

وقال مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام أحمد بن صالح المقاطي - في تصريح أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - إن الرئاسة عملت على توفير عدد من الموظفين فى "الرواق السعودى" لمواكبة الأنماط الحركية وتخفيف الازدحام والكثافة العددية من ضيوف الرحمن، ومراقبة حركة سير العربات، والإجابة على استفساراتهم فيما يتعلق بمواقع الخدمات المقدمة من إدارة التنقل.

ولفت المقاطي إلى أن إدارة التنقل عملت على تسهيل الوصول إلى مواقع خدمة العربة الكهربائية من خلال الشاشات الرقمية واللوحات الإرشادية فى المسجد الحرام وزيادة أعدادها في "الرواق السعودي" بهدف تقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين.