شكرا لقرائتكم خبر عن دبلوماسى فلسطينى: شخصيات أوروبية بصدد رفع قضايا لسحب الجنسيات الأوروبية من المستوطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مندوب دولة فلسطين لدى الاتحاد الأوروبى عبد الرحيم الفرا، اليوم الخميس، إن هناك توجهًا لدى شخصيات أوروبية، لرفع قضايا لسحب جنسية دول الاتحاد من المُستوطنين الإسرائيليين المُقيمين فى المستوطنات المقامة على أراضى الضفة الغربية مُخالفة للقانون الدولى.

وأضاف الفرا - فى حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية - أن تلك الخطوة تأتي انسجامًا مع موقف الاتحاد الأوربي، الذي يعتبر تلك المُستوطنات غير شرعية ومقامة فوق أراضى الغير. وطالب الفرا الاتحاد الأوروبي بالانتقال من خطوة "وسم" و"تمييز" مُنتجات المستوطنات المستوردة لدول الاتحاد، إلى منع إدخالها نهائيًا.

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