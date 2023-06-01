شكرا لقرائتكم خبر عن نبيه برى: الدعوة لجلسة انتخاب رئيس للبنان حال الإعلان عن ترشيحين جديدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى، أن أبواب المجلس النيابى لم ولن تكون موصدة أمام جلسة انتخاب رئيس للجمهورية فى حال تم الإعلان عن ترشيحين جديين على الأقل للرئاسة.

وأوضح برى - فى بيان اليوم الخميس، أن ما وصفه بالتشويش والتهديد لا يعود بفائدة ولا ينفع، مشددا على ضرورة وجود مرشحين جديين للرئاسة سيدعو لجلسة انتخاب جديدة. وكان مجلس النواب اللبنانى قد عقد 11 جلسة لانتخاب رئيس جديد للبلاد خلال الفترة من 29 سبتمبر الماضي وحتى الثامن عشر من شهر يناير الماضي وجميعها باءت بالفشل فى انتخاب رئيس جديد للبلاد، وهو ما دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري لعدم الدعوة لجلسات جديدة لحين التوصل إلى توافق بين القوى السياسية حول تقديم مرشحين تكون أمامهم فرص جدية للوصول إلى سدة الرئاسة.

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