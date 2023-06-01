شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز المشاركين فى حفل زفاف ولى العهد الأردنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل قادة ومسئولون من دول شقيقة وصديقة إلى عمّان، لحضور حفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله الثانى ولى العهد الأردنى، والآنسة رجوة خالد السيف. ونستعرض أسماء القادة والمسئولين الحاضرين لحفل الزفاف. - ولي عهد أبو ظبي خالد بن محمد بن زايد آل نهيان. - والدة أمير قطر الشيخة موزا بنت ناصر. - نجل ولي العهد البحريني سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة. - رئيس ديوان ولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن أحمد آل خليفة. - رئيس العراق عبد اللطيف رشيد وزوجته. - ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. - رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانى نجيب ميقاتى. - رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني. - ملك ماليزيا السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله. - أمير ويلز الأمير ويليام وزوجته الأميرة كيت ميدلتون. - وزير الدولة البريطانى لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اللورد طارق أحمد وزوجته. - السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن زوجة الرئيس جو بايدن. - المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص للمناخ جون كيرى. - ملك هولندا الملك فيليم الكساندر، وعقيلته ماكسيما وصاحبة السمو الملكي كاترينا أماليا. - وريثة عرش السويد الأميرة فيكتوريا وزوجها الأمير دانيال. - الأميرة اليابانية هيساكو من تاكامادو وابنتها الكبرى الأميرة تسوجوكو. - ولي عهد النرويج الأمير هاكون. - الرئيس الرواندي بول كاجامي. - وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري. - ملك بلجيكا فيليب والأميرة إليزابيث. - ولي العهد الدنماركي فريدريك هنريك أندريه كريستيان وزوجته. - نجل سلطان عُمان، ووزير الثقافة والرياضة والشباب في السلطنة ذي يزن بن هيثم آل سعيد. - الابن الأصغر لدوق لوكسمبورج الأكبر الأمير سباستيان وهنري والدوقة ماريا تيريزا. - الوصية على عرش رومانيا مارجرينا وزوجها الأمير رادو.

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