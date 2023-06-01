شكرا لقرائتكم خبر عن زفاف ولى عهد الأردن.. الأمير حسين بن عبد الله يصل قصر زهران لعقد قرانه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، إلى قصر زهران، لعقد قرانه على الآنسة رجوة السيف، بحسب شبكة عمون.

وكان استقبل الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، والملكة رانيا العبدالله في قصر زهران العامر أفراد العائلة الهاشمية وضيوف الأردن من قادة دول وأولياء عهد وشخصيات من دول شقيقة وصديقة.