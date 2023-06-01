شكرا لقرائتكم خبر عن مُستوطنون إسرائيليون يُحطمون شواهد قبور ويضرمون النار فى حقول رعوية شمال الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حطم مُستوطنون إسرائيليون، مساء اليوم /الخميس/، شواهد "قبور" في قرية "برقة"، قرب بؤرة "حومش" الاستيطانية، في مُحافظة "نابلس"، شمال الضفة الغربية.

وقال شهود عيان إن المستوطنين العائدين إلى بؤرة "حومش" بقرار من الاحتلال، حطموا عددًا من شواهد القبور، في استمرار لعدوانهم وانتهاكاتهم ضد الفلسطينيين.

وفي بلدة "قصرة" جنوب المحافظة ذاتها، أضرم مستوطنون النار في حقول رعوية، ما أدى لاحتراق مساحات شاسعة منها.

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